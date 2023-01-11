Кадыров: с начала СВО в ней приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов, более 9 тысяч военных сейчас находятся на передовой

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11 января 2023, 09:26

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

С начала российской специальной военной операции (СВО) в ней приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов, более 9 тысяч военных сейчас находятся на передовой. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал руководитель республики Рамзан Кадыров.

Политический деятель также отметил, что возглавляемый им регион с момента старта СВО «вносит весомый вклад в победу России над натовскими и бандеровскими агрессорами».

Как сообщалось ранее в среду, пресс-секретарь казахстанского дипломатического ведомства Айбек Смадияров сделал заявление о том, что посольство Астаны на Украине не имеет отношения к установке «юрты несокрушимости» в Киевской области.