С начала российской специальной военной операции (СВО) в ней приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов, более 9 тысяч военных сейчас находятся на передовой. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал руководитель республики Рамзан Кадыров.
Политический деятель также отметил, что возглавляемый им регион с момента старта СВО «вносит весомый вклад в победу России над натовскими и бандеровскими агрессорами».
Как сообщалось ранее в среду, пресс-секретарь казахстанского дипломатического ведомства Айбек Смадияров сделал заявление о том, что посольство Астаны на Украине не имеет отношения к установке «юрты несокрушимости» в Киевской области.