Спикер МИД Казахстана Смадияров: посольство Астаны не имеет отношения к установке «юрты несокрушимости» в Киевской области

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11 января 2023, 08:45

Флаг Казахстана, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Посольство Астаны на Украине не имеет отношения к установке «юрты несокрушимости» на территории Киевской области. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Айбек Смадияров, спикер казахстанского внешнеполитического ведомства.

«Посольство Казахстана не имеет отношения к акции с установкой "юрты несокрушимости" в Киевской области Украины, это частная инициатива, заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее в среду сообщалось, что отечественный сенатор Алексей Пушков высказал мнение, согласно которому в правящих кругах ведущих западных государств готовы рассматривать поражение украинской стороны как собственное фиаско.