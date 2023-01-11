Сенатор Пушков: в правящих кругах ведущих стран Запада готовы рассматривать поражение Украины как собственное фиаско

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11 января 2023, 08:32

Сенатор Алексей Пушков, Pavel Kashaev / globallookpress.com

В правящих кругах ведущих западных государств готовы рассматривать поражение киевской стороны как собственное фиаско. Соответствующую точку зрения выразил Алексей Пушков, представитель российского Совета Федерации.



В публикации, размещенной в его Telegram-канале, отечественный сенатор отметил, что «западный альянс держит курс на дальнейшее усиление военной поддержки Украины».

«Степень политической самоидентификации правящих кругов ведущих стран Запада с Киевом такова, что поражение Украины там готовы рассматривать как собственное поражение», — добавил Пушков.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, внештатный советник офиса украинского президента Алексей Арестович сделал заявление о том, что под Соледаром были киевские подразделения, которые «бежали и бегут».