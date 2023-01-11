Советник офиса Зеленского Арестович: под Соледаром были украинские подразделения, которые «бежали и бегут»

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11 января 2023, 08:16

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Под расположенном в Донбассе городом Соледаром были украинские подразделения, которые «бежали и бегут». С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Алексей Арестович, внештатный советник офиса президента бывшей советской республики Владимира Зеленского.

«Под Соледаром были украинские подразделения, которые "бежали и бегут", рассказал Арестович», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее появились сведения, согласно которым российская сторона взяла под свой контроль всю территорию Соледара.