Пригожин: «Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Соледар»

Аргументы Недели → Политика 13+

11 января 2023, 00:44 Антон Николаев,

Российский военнослужащий, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Евгений Пригожин утверждает, что подразделения частной военной компании Вагнера взяли под контроль всю территорию Соледара. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд», передает издание «Аргументы недели».

«Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК «Вагнер».

Между тем, военкор Александр Сладков поздравил ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина. В своем ТГ-канала он назвал это событие подарком:

«Спасибо за такие эмоции, подаренные нам в эту ночь. Понимаю, что в Соледаре и Артемовске эту ночь еще надо простоять, продержаться. Но вы и теперь, как бы то ни было, вернули нам забытое после многих перегруппировок ощущение победы. Воюют все, но сегодня ваша ночь, товарищи «Вагнер», ЧВК и Пригожин».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что город Соледар близок к освобождению.