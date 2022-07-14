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Аргументы Недели Политика 13+

Пушилин: войска ДНР уже находятся в черте Соледара, освобождение города — вопрос времени

, 16:24

Пушилин: войска ДНР уже находятся в черте Соледара, освобождение города — вопрос времени
Глава ДНР Денис Пушилин, denis-pushilin.ru / globallookpress.com

Войска Донецкой народной республики уже находятся в черте Соледара, освобождение данного города — вопрос времени. Соответствующее заявление, выступая в эфире телевизионного канала «Россия 24», сделал руководитель ДНР Денис Пушилин.

По словам политического деятеля, «наши подразделения уже находятся в черте населенного пункта Соледара», однако «противник достаточно серьезно там занимает позицию».

«Тем не менее освобождение данного населенного пункта — это вопрос времени», — отметил Пушилин.

Как сообщалось ранее в четверг, глава ДНР указал на то, что Донецк продолжает с помощью Москвы переговоры с киевской стороной по обмену пленными.

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