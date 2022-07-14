Пушилин: ДНР продолжает с помощью России переговоры с Украиной по обмену пленными

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14 июля 2022, 15:38

Глава ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Донецкая народная республика продолжает с помощью Российской Федерации переговоры с Украиной по обмену пленными. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель ДНР Денис Пушилин.

«Переговоры по обмену пленными продолжаются, действуем через РФ — Пушилин», — указывается в публикации, появившейся на сайте отечественного агентства.

Также отмечается, что глава ДНР назвал идущие переговоры очень сложными.

Как сообщалось ранее в четверг, американский лидер Джо Байден призвал западные страны добиваться того, чтобы специальная операция на украинской территории стала для Москвы «стратегическим провалом».