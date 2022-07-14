Байден призвал Запад добиваться, чтобы спецоперация на Украине стала для России «стратегическим провалом»

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14 июля 2022, 15:22

Президент США Джо Байден, Chris Kleponis - Pool via CNP / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал западные страны добиваться того, чтобы специальная операция на украинской территории стала для Российской Федерации «стратегическим провалом». Об этом информирует ТАСС.

«Запад должен добиваться того, чтобы специальная операция РФ на Украине стала для Москвы "стратегическим провалом" — Байден», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что после признания независимого статуса республик Донбасса со стороны Северной Кореи сигналов от других государств об аналогичных шагах пока нет.