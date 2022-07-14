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Спикер Кремля Песков: после признания ЛНР и ДНР Северной Кореей сигналов от других стран о таких же шагах пока нет

, 15:07

Спикер Кремля Песков: после признания ЛНР и ДНР Северной Кореей сигналов от других стран о таких же шагах пока нет
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

После признания независимого статуса республик Донбасса со стороны КНДР сигналов от других государств о таких же шагах пока нет. Об этом, как передает ТАСС, рассказал Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«После признания ЛНР и ДНР Северной Кореей сигналов от других стран о таких же шагах пока нет», — приведены слова Пескова в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, французский президент Эммануэль Макрон выступил с заявлением, согласно которому Париж хочет остановить конфликт на украинской территории без вмешательства в него.

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