Президент Макрон: Франция хочет остановить конфликт на Украине без вмешательства в него

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14 июля 2022, 14:55

Президент Франции Эммануэль Макрон, IMAGO/Michael Baucher / globallookpress.com

Париж хочет остановить конфликт на территории Украины без вмешательства в него. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил французский президент Эммануэль Макрон.

«Макрон о событиях на Украине: мы хотим остановить конфликт, не вмешиваясь в него, мы не хотим новый мировой конфликт», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что референдум о присоединении данного региона к Российской Федерации пройдет в начале осени.