Париж хочет остановить конфликт на территории Украины без вмешательства в него. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил французский президент Эммануэль Макрон.
«Макрон о событиях на Украине: мы хотим остановить конфликт, не вмешиваясь в него, мы не хотим новый мировой конфликт», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что референдум о присоединении данного региона к Российской Федерации пройдет в начале осени.