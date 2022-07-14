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Глава ВГА Запорожской области Балицкий: референдум о присоединении региона к России пройдет в начале осени

, 13:22

Глава ВГА Запорожской области Балицкий: референдум о присоединении региона к России пройдет в начале осени
Флаг России, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Референдум о присоединении Запорожской области к Российской Федерации пройдет в начале осени. Об этом, как передает ТАСС, проинформировал Евгений Балицкий, руководитель региональной военно-гражданской администрации.

«Референдум о вхождении в состав РФ состоится в Запорожской области в начале осени, сообщил глава ВГА», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что заявления киевской стороны о планах перейти в контрнаступление используются с целью убедить Запад продолжить поставки вооружений Украине.

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