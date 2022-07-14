Захарова: заявления Киева о планах перейти в контрнаступление используются, чтобы убедить Запад продолжить поставки оружия Украине

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14 июля 2022, 12:28

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Заявления украинской стороны о планах перейти в контрнаступление используются, чтобы убедить Запад продолжить поставки оружия Киеву. На это, как передает РИА Новости, указала Мария Захарова, спикер внешнеполитического ведомства РФ.

«Заявления Киева о намерении перейти в контрнаступление используются для того, чтобы убедить Запад продолжить оказывать содействие Украине поставками вооружений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, в МИД РФ отметили, что специальная операция Москвы будет продолжена, несмотря на стремление США и союзников Вашингтона «укрепить безопасность» Украины.