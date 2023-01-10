Отдыхающий в Мексике депутат из Курской области Васильев собирается лично поговорить с Турчаком и Старовойтом

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10 января 2023, 11:41

фото: Andrei Kamenev/globallookpress.com

Приславший видеопривет из Мексики депутат Курской областной думы Максим Васильев намерен лично поговорить с главой генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и руководителем Курской области Романом Старовойтом, пристыдившими его за заграничный отдых.

В интервью изданию «Верстка» депутат из Курска сказал: «И с Турчаком, и со Старовойтом и со всеми высокопоставленными людьми, которые это прокомментировали, я постараюсь поговорить лично». Васильев надеется добиться того, чтобы его точка зрения была услышана, - передает РБК.

Васильев записал видео, на котором запечатлено, как он наливает в стакан пиво, поздравляет всех с Новым годом и желает «много денег и хорошего настроения».

В Мексике депутат отдыхал вместе со своей супругой, депутатом Курского городского Собрания Светланой Васильевой.

После этого видео Андрей Турчак призвал депутатов Васильевых сложить свои полномочия.

Глава региона указал, что не может применить к Васильеву «меры дисциплинарного воздействия» по партийной линии, поскольку тот избрался как независимый депутат и напомнил, что жена Васильева — депутат от «Единой России».

Депутат Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко, выложивший в соцсети Вконтакте свое фото с пробежки в Дубае в новогодние праздники, во вторник, 10 января, будет лишен партийного билета ЕР.