Турчак призвал сложить полномочия приславших видеопривет из Мексики депутатов из Курской области Васильевых

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8 января 2023, 08:18 Источник: Роман Старовойт

Андрей Турчак, фото: Federation Council of Russia/globallookpress.com

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал депутата Курской областной думы Максима Васильева сложить свои депутатские полномочия после того, как в сети появилось видео отдыхающего в Мексике 41-летнего избранника народа.

На видео запечатлено, как Васильев наливает в стакан напиток, рассказывает, что он делает коктейль и поздравляет всех с Новым годом. Парламентарий пожелал «много денег и хорошего настроения».

Максим Васильев в облдуме, в том числе, член комиссии по мандатным вопросам, соблюдению Регламента и депутатской этике, - сообщается на сайте Курской областной Думы.

Андрей Турчак прокомментировал: «Верх цинизма и бесчеловечности. Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов... Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: «кувалда Вагнера», «пинок Старовойта» или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют».

Турчак пристыдил Васильевых за то, что они отдыхают, пока «вся страна работает на фронт, помогает семьям мобилизованных и погибших бойцов», и пока «жители приграничной Курской области подвергаются обстрелам».

Губернатор Курской области Роман Старовойт признался, что он разозлен поступком четы Васильевых. Он указал, что Максим Васильев долгое время был членом КПРФ. В Курскую областную Думу он избрался как независимый депутат, что не позволяет применить к нему меры дисциплинарного воздействия по партийной линии.

По словам главы региона, он, как и тысячи земляков, возмущён видеоприветом, который прислал из Мексики депутат Васильев. Старовойт выразил надежду, что этичность его поведения оценит соответствующая комиссия областной Думы. «Со своей стороны считаю такое поведение неуместным, независимо от принадлежности к партии», - написал губернатор в своем ТГ-канале.

«Отдельно хочется узнать, как относится к поведению Максима его супруга, действующий депутат от «Единой России». Надеюсь, она расскажет это на комиссии организационно-кадровой работы партии», - заключил Старовойт.

Светлана Васильева - депутат Курского городского Собрания.

Видео опубликовано в паблике «Новости для пенсионеров» в соцсети Вконтакте. Жители региона активно его комментируют.

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