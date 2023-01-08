Депутат ЗСО Долженко рекомендовал вологжанам спастись от морозов в Дубае

Депутат Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко заявил, что лучший способ утеплиться во время рождественских морозов в регионе — это улететь в Дубай. Его слова приводит VologdaPoisk.ru.
«Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился», - именно так политик написал в своих соцсетях, разместив фотографию с места отдыха.
Отмечается, что до этого Долженко «согревался» в ЮАР.
Согласно кодексу публичного позиционирования депутата Госдумы, который выпустила правящая партия, представители ГД не должны распространять в Сети фотографии путешествий, предметов роскоши и ресторанов.
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