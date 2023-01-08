Президент Белоруссии Лукашенко опроверг слухи о своих «болезнях»

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8 января 2023, 17:15

Александр Лукашенко, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко развенчал фейки о своих «болезнях» и пообещал жить дальше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова лидера.



Глава государства рассказал, что его постоянно «хоронят» в медиапространстве. Он отметил, что подобные слухи исходят от эмигрировавших из страны оппозиционеров. «Беглые» регулярно находят у него «новые болезни».



«А мы будем жить!» - заключил президент, опровергнув информацию об ухудшении своего здоровья.



Ранее сообщалось, что 50 пленных вернулись в РФ.