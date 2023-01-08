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Президент Белоруссии Лукашенко опроверг слухи о своих «болезнях»

, 17:15

Президент Белоруссии Лукашенко опроверг слухи о своих «болезнях»
Александр Лукашенко, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко развенчал фейки о своих «болезнях» и пообещал жить дальше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова лидера.

Глава государства рассказал, что его постоянно «хоронят» в медиапространстве. Он отметил, что подобные слухи исходят от эмигрировавших из страны оппозиционеров. «Беглые» регулярно находят у него «новые болезни».

«А мы будем жить!» - заключил президент, опровергнув информацию об ухудшении своего здоровья.

Ранее сообщалось, что 50 пленных вернулись в РФ.

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