50 российских военных вернулись из плена

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8 января 2023, 16:52

Petrov Sergey/ globallookpress.com

Пятьдесят российских военных, которым грозила смертельная опасность на Украине, возвращены России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сводку Министерства обороны страны.



Согласно информации ведомства, возвратить военных удалось благодаря переговорному процессу. С помощью него российская сторона освободила 50 человек, жизни которых находись под угрозой.



Сейчас военнослужащих планируют доставить в Москву в целях проведения реабилитации в ведомственных медицинских учреждениях.



Ранее сообщалось, что ВСУ использовали режим прекращения огня для ударов по Донецку.