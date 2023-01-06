Зеленский отверг предложение президента РФ Владимира Путина о рождественском перемирии

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6 января 2023, 09:35

В. Зеленский, фото из соцсети

Украинский президент Владимир Зеленский негативно отреагировал на предложение президента Российской Федерации Владимира Путина о рождественском перемирии.

По мнению Зеленского, Россия под этим предлогом намерена подготовиться «к новой волне агрессии» против Украины. Президент Украины в своем видеообращении сказал: «Они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных».

Идея объявить рождественское перемирие принадлежит патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу.

Владимир Путин 5 января поручил Министерству обороны РФ ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения и призвал к этому украинскую сторону.

Министром обороны РФ генералом Сергеем Шойгу в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12 часов шестого января 2023 года до 24 часов седьмого января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предполагал, что Украина недоговороспособная.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в тот же день назвал предложение России «циничной ловушкой и элементом пропаганды».

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил об отказе Киева поддержать предложенное Россией рождественское перемирие