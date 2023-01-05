Секретарь СНБО Данилов заявил об отказе Киева поддержать предложенное Россией Рождественское перемирие

Аргументы Недели → Политика 13+

5 января 2023, 21:33 Источник: РИА Новости

Секретарь СНБО А. Данилов, фото из соцсети

Украинские власти отказываются соблюдать предложенное Россией 5 января 2023 года рождественское перемирие. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире "24-го канала" заявил:

"Никаких переговоров с ними, ни о перемирии, ни о какой-то дате. Это никакого отношения не имеет к нам".

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин предполагал, что Украина недоговороспособная.

Идею установить рождественское перемирие выдвинул патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Кремле объяснили, что в районах боевых действий проживает много граждан, исповедующих православие, поэтому Москва призвала Киев дать возможность верующим "посетить службы в Рождественский сочельник и в День Рождества Христова".

Президент России Владимир Путин оперативно поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине на 36 часов. Указ о прекращении огня был отдан в войска.