В районах боевых действий проживает много православных, поэтому Москва призвала Киев дать им возможность отметить Рождество

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5 января 2023, 19:27

В. Путин, фото с сайта Кремля

В Кремле в четверг, 5 января, объяснили, что в районах боевых действий проживает много граждан, исповедующих православие, поэтому Москва призвала Киев дать возможность верующим "посетить службы в Рождественский сочельник и в День Рождества Христова".

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня дал указания Вооружённым Силам Российской Федерации. Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, Путин поручил Министру обороны РФ генералу Сергею Шойгу ввести с полудня шестого января 2023 года до 24 часов седьмого января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Путин призвал украинскую сторону дать возможность мирным гражданам, исповедующим православие, посетить рождественские службы.