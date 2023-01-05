Депутат Госдумы Швыткин о предложении патриарха Кирилла устроить рождественское перемирие: для Киева «ничего святого нет»

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5 января 2023, 16:24 Источник: Говорит Москва

Юрий Швыткин, фото: shvytkin.ru

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин высказался по поводу предложения патриарха Московского и Всея Руси Кирилла устроить рождественское перемирие на Украине.

По словам служившего десантником, принимавшим участие в горячих точках парламентария, заслуживает внимания предложение главы РПЦ, поскольку Рождество - большой христианский праздник. Но как указал Швыткин, Украина недоговороспособная.

"Я согласен с мнением, что использование перемирия в одностороннем порядке — в данном случае с нашей стороны — конечно же, возможно, будет использоваться со стороны ВСУ. Это недопустимо", - отметил парламентарий в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По его словам, "профашистский украинский режим подведомственен своим западным хозяевам в лице США и стран Европы, для которого ничего святого нет".

"У меня есть опасения, что, если будет объявлено перемирие, с нашей стороны будет, безусловно, соблюдаться, но профашистский режим, я уверен, далёк от этого", - подчеркнул Юрий Швыткин.

Патриарх Кирилл призвал к рождественскому перемирию между вовлеченными в конфликт странами.