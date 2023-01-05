Минобороны РФ: в войска отданы указания о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине на 36 часов

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5 января 2023, 20:00

Минобороны РФ, фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

В войска отданы указания о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине на 36 часов с 12 часов пятницы, 6 января. Об этом сообщило 5 января Минобороны после указания президента Российской Федерации Владимира Путина Вооруженным силам РФ.

По данным российского военного ведомства, в соответствие с поручением президента РФ Владимира Путина министром обороны РФ генералом Сергеем Шойгу в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12 часов шестого января 2023 года до 24 часов седьмого января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Напомним, Путин, учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручил Шойгу ввести режим прекращения огня в связи с Рождеством.

В районах боевых действий проживает много граждан, исповедующих православие, поэтому Москва призвала Киев дать возможность верующим "посетить службы в Рождественский сочельник и в День Рождества Христова".