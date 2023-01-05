Советник главы офиса украинского президента Подоляк отверг предложение России о Рождественском перемирии

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5 января 2023, 20:30

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отверг предложение России о Рождественском перемирии. 5 января стало известно от Минобороны РФ, что в войска отданы указания о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине на 36 часов с 12 часов пятницы, 6 января.

Указание об этом министру обороны Сергею Шойгу дал президент Российской Федерации Владимир Путин. Путин поддержал идею Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

По словам советника офиса Зеленского, поручение президента РФ о прекращении огня на Украине в связи с Рождеством является «лицемерием».

Подоляк в соцсетях указал, что временное перемирие с Россией возможно только тогда, когда она выведет свои войска с «оккупированных территорий».

«Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется «временное перемирие», — цитирует советника Зеленского ТАСС.