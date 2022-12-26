Захарова: вернуть русскоязычным их права на Украине можно, только реализовав цели и задачи спецоперации

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26 декабря 2022, 22:33 Источник: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Только выполнение целей спецоперации сможет вернуть права русскоязычным гражданам и другим нацменьшинствам в Украине. Об этом заявила в своем комментарии, размещенном на сайте МИД РФ, официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Комментарий дипломата посвящен принятому 13 декабря Верховной радой закону «О национальных меньшинствах (сообществах) Украины». Захарова считает, что украинские законодатели «цинично поглумились» над правами национальных меньшинств. По ее мнению, это должно стать объектом пристального внимания международного сообщества.

«Только реализация целей и задач специальной военной операции способна вернуть русским людям и представителям других национальностей на Украине их права свободно говорить на родном языке, получать на нем образование, сохранять свою историческую память и чтить своих героев», - заявила Захарова.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о желании Киева провести на площадке ООН «мирный саммит».