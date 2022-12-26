Кулеба заявил, что Украина хотела бы провести в феврале на площадке ООН «мирный саммит»

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26 декабря 2022, 21:55 Источник: РИА Новости

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Pavlo_bagmut/globallook.com

О желании Киева провести в конце февраля «мирный саммит» заявил в интервью Ассошиэйтед Пресс в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его мнению, оптимальной площадкой для такого саммита могла бы стать Организация Объединенных наций, а генсек ООН Антониу Гутерреш мог бы выступить в качестве посредника.

«Каждая война заканчивается дипломатическим путем. Каждая война заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров», - сказал Кулеба, обосновывая идею саммита.

Что касается России, то, по словам министра, ее участие в саммите возможно после «международного суда».

Ранее сообщалось, что МИД Украины выступил с требованием исключить РФ из ООН и лишить ее статуса постоянного члена Совбеза.