Кулеба заявил, что Украина хотела бы провести в феврале на площадке ООН «мирный саммит»

О желании Киева провести в конце февраля «мирный саммит» заявил в интервью Ассошиэйтед Пресс в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его мнению, оптимальной площадкой для такого саммита могла бы стать Организация Объединенных наций, а генсек ООН Антониу Гутерреш мог бы выступить в качестве посредника.
«Каждая война заканчивается дипломатическим путем. Каждая война заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров», - сказал Кулеба, обосновывая идею саммита.
Что касается России, то, по словам министра, ее участие в саммите возможно после «международного суда».
Ранее сообщалось, что МИД Украины выступил с требованием исключить РФ из ООН и лишить ее статуса постоянного члена Совбеза.