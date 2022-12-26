МИД Украины потребовал исключить Россию из ООН и лишить ее статуса постоянного члена Совбеза

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26 декабря 2022, 19:36

ООН. Фото: Daniel Karmann/globallook.com

МИД Украины выступил с заявлением, в котором призвал страны — члены ООН исключить Россию из организации и лишить ее статуса постоянного члена Совета безопасности. Документ размещен на официальном сайте ведомства.

В заявлении утверждается, что действия России «противоположны понятию «миролюбие», а также ставится под сомнение легитимность пребывания РФ в Организации Объединенных Наций.

В частности, МИД Украины указывает на то, что в действующем Уставе ООН нет слов «Российская Федерация» и после распада СССР в 1991 году Россия не соблюла необходимые процедуры, чтобы обрести членство в ООН и занять кресло постоянного члена Совбеза.

Кроме того, в документе говорится, что Россия не отвечает критериям членства в ООН, которая декларирует открытость для «миролюбивых государств».

«Действия Российской Федерации противоположны понятию "миролюбие". Три десятилетия ее незаконного пребывания в ООН отмечены войнами и захватом территорий других стран, силовым изменением международно признанных границ, попытками удовлетворить захватнические и неоимперские амбиции», — сказано в заявлении.

Ранее Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди поблагодарил его за поддержку Украины в ООН.