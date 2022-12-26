МИД Украины потребовал исключить Россию из ООН и лишить ее статуса постоянного члена Совбеза

МИД Украины выступил с заявлением, в котором призвал страны — члены ООН исключить Россию из организации и лишить ее статуса постоянного члена Совета безопасности. Документ размещен на официальном сайте ведомства.
В заявлении утверждается, что действия России «противоположны понятию «миролюбие», а также ставится под сомнение легитимность пребывания РФ в Организации Объединенных Наций.
В частности, МИД Украины указывает на то, что в действующем Уставе ООН нет слов «Российская Федерация» и после распада СССР в 1991 году Россия не соблюла необходимые процедуры, чтобы обрести членство в ООН и занять кресло постоянного члена Совбеза.
Кроме того, в документе говорится, что Россия не отвечает критериям членства в ООН, которая декларирует открытость для «миролюбивых государств».
«Действия Российской Федерации противоположны понятию "миролюбие". Три десятилетия ее незаконного пребывания в ООН отмечены войнами и захватом территорий других стран, силовым изменением международно признанных границ, попытками удовлетворить захватнические и неоимперские амбиции», — сказано в заявлении.
Ранее Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди поблагодарил его за поддержку Украины в ООН.