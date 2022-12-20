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20 декабря 2022, 10:54

Президент США Джо Байден, Saquan Stimpson / globallookpress.com

Согласованный проект бюджета Соединенных Штатов на 2023 год разрешает главе Белого дома Джо Байдену передавать киевской стороне военное оборудование на сумму до 14,5 млрд долларов. Об этом информирует РИА Новости.

«Согласованный проект бюджета США на 2023 разрешает президенту передавать Украине военное оборудование на сумму до $14,5 млрд», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

При этом проект запрещает выделять средства украинскому формированию «Азов» (террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации).

Как сообщалось ранее сегодня, аналитик Сергей Марков высказал мнение, согласно которому Европа и американская сторона хотят, чтобы подконтрольные Киеву силы наносили удары по жилым кварталам и больницам в Донбассе.