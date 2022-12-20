Политолог Марков: Европа и США хотят, чтобы войска Украины били по жилым кварталам и больницам в Донбассе

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20 декабря 2022, 09:24

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Европа и Соединенные Штаты хотят, чтобы Вооруженные силы Украины били по жилым кварталам и больницам в Донбассе. Соответствующую точку зрения высказал российский политолог Сергей Марков.

Эксперт отметил в своем Telegram-канале, что ВСУ в течение одного дня нанесли два удара по главной больнице столицы ДНР, в результате чего был разрушен корпус медицинского учреждения.

«И полное одобряющее молчание всех западных СМИ и всех западных политиков. Мы знаем — Европа и Америка хотят, чтобы киевский режим бил по жилым кварталам и по больницам. А армия России их защищает», — говорится в публикации, которую разместил Марков.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, лидер ДНР Денис Пушилин рассказал, что силы РФ завершают вытеснение ВСУ в частный сектор Марьинки, где противнику будет крайне непросто обороняться.