Пушилин: армия России завершает вытеснение войск Украины в частный сектор Марьинки, где им будет очень сложно обороняться

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20 декабря 2022, 08:51

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Российская армия завершает вытеснение украинских войск в частный сектор Марьинки, где противнику будет крайне непросто обороняться. На это, как передает ТАСС, указал Денис Пушилин.

«Вооруженные силы РФ завершают вытеснение ВС Украины в частный сектор Марьинки, где киевским силовикам будет очень сложно обороняться, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

В процитированном посте отмечается, что окончательное освобождение Марьинки даст российской стороне возможность взять ВСУ в клещи на Авдеевском направлении.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее во вторник, бывший итальянский премьер-министр Джузеппе Конте высказал мнение о том, что международное сообщество слишком долго не предлагало решений украинского кризиса, основанных на дипломатических средствах.