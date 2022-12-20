Экс-премьер Италии Конте: мировое сообщество слишком долго не предлагало решений украинского кризиса, основанных на дипломатии

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20 декабря 2022, 08:19

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте, LaPresse / Roberto Monaldo / globallookpress.com

Международное сообщество слишком долго не предлагало решений украинского кризиса, основанных на дипломатических средствах. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал Джузеппе Конте, бывший руководитель итальянского правительства.

«Бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного "Движения "5 звезд" Джузеппе Конте выразил мнение, что мировое сообщество слишком долго не предлагало решений украинского кризиса, которые были бы основаны на дипломатии», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее, обозреватель чешского издания iDnes Йозеф Брож отметил, что позиция французского лидера Эммануэля Макрона по ситуации вокруг Украины вызывает опасения у киевской стороны.