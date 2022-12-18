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18 декабря 2022, 16:48

Президент Франции Эммануэль Макрон, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Позиция французского президента Эммануэля Макрона по ситуации вокруг Украины вызывает опасения у Киева. На это указал Йозеф Брож, обозреватель чешского издания iDnes.

Журналист отметил, что «очки, набранные за рубежом», некоторым образом укрепляют позиции Макрона во Франции.

«Но на международной арене, на Украине, в Польше и странах Прибалтики он вызывает беспокойство», — написал Брож.

Автор iDnes констатировал, что французский лидер, с одной стороны, поддерживает Киев, а с другой — выступает за гарантии безопасности для России.

Согласно точке зрения, выраженной Йозефом Брожем, Эммануэль Макрон предвосхищает переговорный процесс для разрешения украинского кризиса.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу высказал мнение, согласно которому Украина из-за усталости западных государств боится нового российского наступления на Киев.