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18 декабря 2022, 16:09

Российская артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Украина из-за усталости Запада боится нового наступления Вооруженных сил Российской Федерации на Киев. Соответствующую точку зрения, как информирует РИА Новости, выразил ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу.

Он отметил, что поражение украинской критической инфраструктуры привело к существенному ослаблению бывшей советской республики. По мнению Атламазоглу, Украина опасается повторного наступления на столицу страны. После подобного удара западные союзники президента Владимира Зеленского, серьезно уставшие от боевых действий, могли бы оказать на него давление с целью возобновления переговоров с Москвой, указал греческий ветеран.

РФ с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, руководитель Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном отсутствии предпосылок к тому, что в обозримом будущем «укрозападные войска» ждет успех.