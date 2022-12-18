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18 декабря 2022, 15:47

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил о полном отсутствии предпосылок к тому, что в обозримом будущем «укрозападные войска» ждет успех. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале политика.

Как заверил Кадыров, «нет никаких предпосылок к тому, что в обозримом будущем укрозападные войска ожидает успех».

«И это благодаря нашим самоотверженным воинам, которые, игнорируя все сложности и риски, идут напролом, шаг за шагом оттесняя приспешников Сатаны», — добавил глава Чеченской Республики.

Россия с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Ранее в воскресенье сообщалось, что Рамзан Казыров назвал «грандиозным фиаско» киевских военных ликвидацию спецназовцами из подразделения «Ахмат» вражеского опорного пункта на Соледарском направлении.