Кадыров назвал «грандиозным фиаско» военных Украины уничтожение «Ахматом» опорного пункта врага на Соледарском направлении

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18 декабря 2022, 15:34

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Казыров назвал «грандиозным фиаско» украинских военных уничтожение спецподразделением «Ахмат» опорного пункта противника на Соледарском направлении. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политического деятеля.

Он проинформировал, что на Соледарском направлении бойцы «Ахмата» ликвидировали очередной вражеский опорный пункт. По словам Кадырова, киевская сторона понесла значительные потери в живой силе — порядка десяти человек убитыми «и, судя по всему, еще больше раненых».

«Другими словами, несмотря на непосредственную поддержку натовских военных, бандеровские формирования потерпели грандиозное фиаско, пытаясь удержать свои огневые позиции», — говорится в посте чеченского лидера.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что президент Владимир Зеленский выступил с предложением об организации зимой глобального саммита с целью обсуждения прекращения конфликта на Украине.