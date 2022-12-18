Президент Зеленский предложил организовать зимой глобальный саммит для обсуждения прекращения конфликта на Украине

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18 декабря 2022, 15:17

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский выступил с предложением об организации зимой глобального саммита с целью обсуждения прекращения конфликта на Украине. Соответствующую информацию распространил британский телевизионный канал ITV, который сослался на видеообращение Зеленского в преддверии финального поединка мирового футбольного первенства в Катаре.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в воскресенье, спикер крымского парламента Владимир Константинов сделал заявление о том, что данному российскому региону ничего не угрожает и никакой паники среди местных жителей нет.