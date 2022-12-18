Спикер Госсовета Константинов заверил, что Крыму ничего не угрожает и никакой паники среди жителей региона нет

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18 декабря 2022, 14:58

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заверил, что российскому региону ничего не угрожает и никакой паники среди жителей полуострова нет. Соответствующее заявление спикер сделал, выступая в эфире «Соловьев Live».

Константинов отметил, что в Крыму «чего-то угрожающего, скажу откровенно, нет, никакой паники среди крымчан нет».

Также политик заявил, что армейская группировка на линии боевого соприкосновения в новых регионах РФ и в тылу на полуострове была усилена за счет мобилизованных граждан.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, британское министерство обороны высказало утверждение о том, что поставки украинской стороне снарядов Brimstone-2 сыграли «решающую роль в сдерживании продвижения России».