МО Британии заявило, что поставки Украине высокоточных ракет Brimstone-2 сыграли «решающую роль в сдерживании продвижения России»

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18 декабря 2022, 14:08

Флаг Великобритании, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Поставки киевской стороне высокоточных ракет Brimstone-2 сыграли «решающую роль в сдерживании продвижения России». С соответствующим утверждением выступило министерство обороны Соединенного Королевства.

На страницах ведомства в социальных сетях появилась информация о том, что Лондон направил украинской армии новую партию снарядов Brimstone-2.

«Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России», — заявили в МО Великобритании.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, глава Украины Владимир Зеленский рассказал, что он «с большим позитивом» смотрит на исход переговоров с Вашингтоном по передаче Киеву систем Patriot.