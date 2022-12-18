Зеленский заявил, что «с большим позитивом» смотрит на исход переговоров с США по поставкам Украине ЗРК Patriot

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18 декабря 2022, 13:45

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что он «с большим позитивом» смотрит на исход переговоров с Соединенными Штатами по поставкам бывшей советской республике зенитных ракетных комплексов Patriot. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе беседы с французскими телевизионными каналами TF1 и LCI.

«Я с позитивом смотрю на этот вопрос. С большим позитивом», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что переговорный «процесс идет».

Россия с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Ранее на текущей неделе врио руководителя ДНР Денис Пушилин озвучил мнение о том, что предполагаемая передача Киеву систем Patriot станет новым опасным этапом конфликта и «прямым втягиванием в него НАТО».