Пушилин: вероятная передача США Украине ЗРК Patriot станет новым опасным этапом конфликта и «прямым втягиванием в него НАТО»

Аргументы Недели → Политика 13+

17 декабря 2022, 09:21 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Вероятная передача Вашингтоном киевской стороне зенитных ракетных комплексов Patriot станет новым опасным этапом конфликта и «прямым втягиванием в него НАТО». Соответствующую точку зрения, как информирует Telegram-канал «RT на русском», озвучил Денис Пушилин, врио руководителя ДНР.

«Денис Пушилин заявил, что возможная поставка Штатами ЗРК Patriot на Украину станет новым опасным этапом конфликта и “прямым втягиванием в него НАТО”», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

По словам лидера ДНР, если бы у американских властей имелась здравая логика, «допускать [поставки Patriot] было бы нельзя».

Россия с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Ранее сегодня сообщалось, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал оказание военной помощи Киеву самым быстрым способом добиться урегулирования сложившейся ситуации.