Генсек НАТО Столтенберг назвал оказание военной помощи Киеву самым быстрым способом добиться урегулирования конфликта на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

17 декабря 2022, 08:43

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Nicolas Landemard / globallookpress.com

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал оказание военной помощи киевской стороне самым быстрым способом добиться урегулирования украинского конфликта. Об этом информирует ТАСС.

«Столтенберг уверен, что конфликт закончится за столом переговоров, и добавил, что любое решение подтвердит статус Украины как "суверенного независимого государства"», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Генсек также отметил, что «самый быстрый способ добиться» урегулирования сложившейся ситуации — «оказать им [Киеву] военную поддержку».

Россия с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, директор ЦРУ Уильям Бернс высказал утверждение, согласно которому партнерские отношения между Москвой и Тегераном «имеют воздействие на поле боя на Украине».