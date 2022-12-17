Директор ЦРУ Бернс: партнерские отношения России и Ирана «имеют воздействие на поле боя на Украине»

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17 декабря 2022, 08:23

Директор ЦРУ Уильям Бернс, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Партнерские отношения, установившиеся между Москвой и Тегераном, «имеют воздействие на поле боя на Украине». С соответствующим утверждением, как передает ТАСС, выступил Уильям Бернс, директор американского Центрального разведывательного управления.

«Соединенные Штаты обеспокоены усилением сотрудничества России и Ирана и опасаются, что оно со временем может перерасти в полномасштабное партнерство в сфере обороны. Об этом заявил глава ЦРУ США Уильям Бернс», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам Бернса, партнерские отношения РФ и Ирана в настоящий момент «имеют воздействие на поле боя на Украине».

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, лидер ДНР Денис Пушилин допустил, что подконтрольные киевской стороне силы, пытающиеся удержать расположенный в Донбассе Артемовск любой ценой, могут попасть в полное окружение.