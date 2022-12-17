Пушилин допустил, что войска Украины, пытающиеся удержать Артемовск любой ценой, могут попасть в полное окружение

Аргументы Недели → Общество 13+

17 декабря 2022, 08:06 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Врио руководителя ДНР Денис Пушилин допустил, что украинские войска, пытающиеся удержать расположенный в Донбассе город Артемовск любой ценой, могут попасть в полное окружение. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

По словам Пушилина, в настоящий момент в районе Артемовска российские силы «замыкают так называемые клещи», боестолкновения ведутся на окраинах населенного пункта.

«Я не исключаю, что противник своими намерениями удержать данный город любой ценой может попасть в полное окружение», — добавил лидер ДНР.

Ранее в субботу сообщалось, что президент Владимир Путин весь вчерашний день проработал в объединенном штабе родов войск, которые задействованы в специальной операции России.