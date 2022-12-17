Путин в пятницу весь день проработал в объединенном штабе родов войск, задействованных в российской спецоперации

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17 декабря 2022, 07:52

Президент России Владимир Путин, Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Владимир Путин в пятницу весь день проработал в объединенном штабе родов войск, которые задействованы в российской специальной операции. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Путин в пятницу весь день проработал в объединённом штабе родов войск, задействованных в спецоперации», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что глава государства заслушал доклад, провел совещание и отдельные встречи с командующими.

Как сообщалось ранее сегодня, отечественный дипломат Михаил Ульянов указал на то, что прямой диалог Москвы, киевской стороны и МАГАТЭ по защитной зоне на Запорожской АЭС нереален из-за текущего состояния отношений между Россией и Украиной.