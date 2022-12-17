Постпред Ульянов: прямой диалог Москвы, Киева и МАГАТЭ по защитной зоне на ЗАЭС невозможен из-за состояния отношений РФ и Украины

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17 декабря 2022, 07:43 Источник: Telegram-канал ТАСС

Постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов, MFA Russia / globallookpress.com

Прямой диалог Москвы, киевской стороны и МАГАТЭ по защитной зоне на Запорожской атомной электростанции невозможен из-за состояния отношений между Российской Федерацией и Украиной. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал отечественный дипломат Михаил Ульянов.

«Прямые переговоры Москвы, Киева и МАГАТЭ по защитной зоне на Запорожской АЭС невозможны из-за состояния российско-украинских отношений, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Также Ульянов отметил, что Киев все еще не сформулировал внятной позиции по защитной зоне.

Как сообщалось ранее в субботу, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что он слышит призывы «некоторых» к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, однако не знает, что «там обсуждать».