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Зеленский заявил, что слышит призывы «некоторых» к переговорам с Путиным, но не знает, что «там обсуждать»

, 07:29

Зеленский заявил, что слышит призывы «некоторых» к переговорам с Путиным, но не знает, что «там обсуждать»
Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал, что он слышит призывы «некоторых» к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, однако не знает, что «там обсуждать». Об этом информирует РИА Новости.

«Зеленский заявил, что слышит призывы "некоторых" к переговорам с Путиным, но не знает, что "там обсуждать"», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Также Зеленский отметил, что не считает полезным диалог французского президента Эммануэля Макрона с Путиным.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг высказал опасение, что украинский конфликт может затянуться надолго.

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