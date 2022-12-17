Генсек НАТО Столтенберг выразил опасение, что конфликт на Украине может затянуться надолго

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17 декабря 2022, 07:19

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Stefano Carofei / globallookpress.com

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг высказал опасение, что украинский конфликт может затянуться надолго. Об этом информирует ТАСС.

«Генсек НАТО Йенс Столтенберг опасается, что конфликт на Украине может затянуться надолго, но, скорее всего, "закончится за столом переговоров"», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Столтенберг отметил, что не стоит недооценивать Россию. По словам генсека, Москва в настоящий момент занимается мобилизацией своих сил и пытается «получить доступ к большому количеству оружия».

РФ с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Ранее в субботу сообщалось, что президент Владимир Путин в штабе СВО заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.