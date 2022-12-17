Президент России Путин в штабе спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий

Аргументы Недели → Политика 13+

17 декабря 2022, 07:04

Президент России Владимир Путин, Konstantin Zavrazhin/Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в штабе специальной операции заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий. Об этом информирует ТАСС.

«Владимир Путин в штабе спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Спецоперация Москвы продолжается с 24 февраля. Ранее на текущей неделе бывший депутат Верховной Рады Илья Кива высказал утверждение, согласно которому Польша заканчивает подготовку наступления на территорию Западной Украины, перевооружая свои сухопутные силы новой техникой.