Польша в настоящий момент заканчивает подготовку наступления на территорию Западной Украины, перевооружая сухопутные силы новой техникой. С соответствующим утверждением выступил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.
«Поляки заканчивают подготовку наступательной операции на Западную Украину, перевооружая свои сухопутные войска новой техникой», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кивы.
По его словам, в расположенном в Познани учебном центре Сухопутных войск сейчас проходят обкатку новые танки Abrams, поступившие в 18-ю «Железную» механизированную дивизию польской армии.
Ранее издание Politico написало, что западные дипломаты придерживаются точки зрения, согласно которой переговоров Москвы и киевской стороны может не быть еще несколько лет.