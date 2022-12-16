Экс-депутат Рады Кива: Польша заканчивает подготовку наступления на Западную Украину, перевооружая сухопутные силы новой техникой

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16 декабря 2022, 16:54

Польский танк, Armin Weigel / globallookpress.com

Польша в настоящий момент заканчивает подготовку наступления на территорию Западной Украины, перевооружая сухопутные силы новой техникой. С соответствующим утверждением выступил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Поляки заканчивают подготовку наступательной операции на Западную Украину, перевооружая свои сухопутные войска новой техникой», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кивы.

По его словам, в расположенном в Познани учебном центре Сухопутных войск сейчас проходят обкатку новые танки Abrams, поступившие в 18-ю «Железную» механизированную дивизию польской армии.

Ранее издание Politico написало, что западные дипломаты придерживаются точки зрения, согласно которой переговоров Москвы и киевской стороны может не быть еще несколько лет.