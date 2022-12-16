Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Politico: западные дипломаты полагают, что переговоров РФ и Украины может не быть еще несколько лет, а конфликт реально заморозить

, 16:15

Politico: западные дипломаты полагают, что переговоров РФ и Украины может не быть еще несколько лет, а конфликт реально заморозить
Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Западные дипломаты придерживаются точки зрения, согласно которой переговоров Москвы и киевской стороны может не быть еще несколько лет, а текущий конфликт реально заморозить. Об этом, как передает РИА Новости, пишет издание Politico.

«Politico: западные политики и дипломаты полагают, что переговоров между Россией и Украиной может не быть еще "несколько лет", а конфликт может быть заморожен», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

РФ с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Ранее в пятницу сообщалось, что ФИФА отклонила просьбу украинского президента Владимира Зеленского продемонстрировать его видеообращение на стадионе перед матчем мирового первенства в Катаре.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей