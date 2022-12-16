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16 декабря 2022, 15:16

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Международная федерация футбола отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать его видеообращение на стадионе перед матчем чемпионата мира, который в настоящий момент проходит в Катаре. Об этом со ссылкой на CNN пишет Telegram-канал РИА Новости.

«CNN: ФИФА отклонила просьбу Зеленского показать его видеообращение на стадионе перед матчем чемпионата мира по футболу в Катаре, офис Зеленского был удивлен отказом», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, политический эксперт Сергей Марков отметил, что российская армия защищает население Донбасса и поэтому вынуждена бить по инфраструктуре киевского режима.